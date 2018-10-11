Турция возвращает консульства в Мосул и Басру

Багдад, 11 октября 2018, 21:24 — REGNUM Турция намерена возвратить консульства в иракские города Мосул и Басра, 11 октября передает агентство Associated Press.
О намерении открыть консульства и «углублять экономические и политические связи» с соседом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе официального визита в Ирак.
Чавцшоглу проводит в Ираке встречи с новым премьер-министром Аделем Абдул-Махди и новым президентом Бархамом Салихом.
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