Четверг, 11 Октября 2018 года
23:17:00 МСК

Турция возвращает консульства в Мосул и Басру

Политика

Страны-соседи будут «углублять экономические и политические связи»

Багдад, 11 октября 2018, 21:24 — REGNUM  Турция намерена возвратить консульства в иракские города Мосул и Басра, 11 октября передает агентство Associated Press.

О намерении открыть консульства и «углублять экономические и политические связи» с соседом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе официального визита в Ирак.

Чавцшоглу проводит в Ираке встречи с новым премьер-министром Аделем Абдул-Махди и новым президентом Бархамом Салихом.

Читайте также: Си Цзиньпин поздравил нового президента Ирака с избранием

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Турции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить