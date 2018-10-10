Си Цзиньпин поздравил нового президента Ирака с избранием

Пекин, , 07:40 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин отправил поздравительную телеграмму Бархаму Салеху по случаю его победы на президентских выборах, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

В своем сообщении глава Китая заявил, что он рад видеть, что в последние годы Китай и Ирак поддерживают традицию дружбы и углубляют взаимное политическое доверие, а также стремительное развитие прагматического сотрудничества наряду с более тесными обменами.

«Я придаю огромное значение китайско-иракским отношениям и сотрудничать с вами, а также, пользуясь случаем 60-летней годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Ираком, и дальше продвигать наше стратегическое партнёрство в интересах наших стран и народов», — заявил Си в телеграмме.

Напомним, что 2 октября парламент Ирака избрал нового президента страны. Им стал курдский политик Бархам Салих. Он получил 219 голосов из 329 депутатов.

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