Президент Италии поддержал оппонентов правительства в споре о пенсиях

Рим, , 19:21 — REGNUM Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг, 11 октября, во время своей открытой лекции заявил, что итальянская конституция предполагает разделение властей ради того, чтобы ни одна из ветвей «не имела слишком много власти», сообщает Il Messaggero.

В государстве должны существовать органы, не зависящие от политической власти и не подчиняющиеся ей, это обеспечивает необходимое равновесие системы, отметил формальный глава государства.

Итальянские СМИ убеждены, что таким завуалированным способом Маттарелла поддержал представителей Центробанка страны, которые ранее выступили с критикой плана правительства по снижению пенсионного возраста как слишком рискованного для экономики.

Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо в ответ предложил Центробанку пойти на следующие выборы с этой программой. Он подчеркнул, что правительство, снижая пенсионный возраст, выполняет свои предвыборные обещания и что итальянцы никогда не поддерживали повышение пенсионного возраста — предшествующие власти принимали это решение «обманным путем».

Позже на стороне оппозиции и Центробанка выступил и глава Пенсионного фонда Италии Тито Боэри. По его подсчетам, снижение пенсионного возраста приведет к 100-миллиардному дефициту пенсионного фонда. Вице-премьер Маттео Сальвини предложил Боэри уволиться и пойти на выборы с программой повышения пенсионного возраста до 80 лет.

Сейчас средний возраст выхода на пенсию в Италии составляет 67 лет. План правительства предполагает введение «квоты 100»: на пенсию сможет выйти гражданин, сумма возраста и стажа которого не меньше 100, который не младше 62 лет и проработал не менее 38 лет.

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