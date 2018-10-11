Пенсионный возраст в Италии будет снижен весной 2019 года

Рим, , 15:45 — REGNUM Проект бюджета на 2019 год будет предполагать, что пенсионная реформа в Италии вступит в силу весной 2019 года, заявил в четверг, 11 октября, глава фракции правящего «Движения 5 звезд» в итальянском Сенате Стефано Патуанелли, передает информагентство Ansa.

По словам сенатора, реформа должна вступить в силу в апреле или мае, тогда же должны начаться выплаты по «доходу от гражданства».

Наблюдатели предполагают, что перенос момента вступления обеих реформ в силу объясняется желанием правительства сэкономить часть средств — бюджет страны предполагает дефицит в размере 2,4% ВВП.

Выплаты по доходу от гражданства предполагают, что каждый гражданин страны будет получать не менее 780 евро. Временно безработным гражданам предложат во время получения новой специальности участвовать в общественных работах в обмен на эти выплаты. Также до 780 евро должны вырасти и минимальные пенсии.

Сейчас средний возраст вода на пенсию в Италии составляет 67 лет. План правительства предполагает введение «квоты 100»: на пенсию сможет выйти гражданин, сумма возраста и стажа которого не меньше 100, который не младше 62 лет и проработал не менее 38 лет.

Оппозиция и Еврокомиссия выступает против обеих этих реформ, особенно против снижения пенсионного возраста, и упрекает итальянское правительство в безответственном популизме. В свою очередь в правительстве намерены выполнить предвыборные обещания и полагают, что экономический рост позволит компенсировать дополнительные расходы.

Читайте также: Пенсионный фонд Италии: снижение пенсионного возраста стоит 100 млрд евро