Несколько котельных Колымы не успели запастись топливом

Магадан, Магаданская область, , 10:24 — REGNUM Ряд населённых пунктов Магаданской области не обеспечили необходимые запасы угля и мазута. Возмущение отставанием от плана по доставке топлива к зимнему периоду на планёрке с главами муниципалитетов Колымы выразил заместитель председателя правительства региона Юрий Бодяев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Магаданской области.

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«Мне не нравится, что зимний период в Магаданской области начинается 1 ноября. Я такой вывод делаю, судя по плану завоза угля и мазута, и отставанию от него. В соответствии с законодательством РФ 1 сентября по всей стране официально начинается зимний период, а у нас в это время разгар подготовки», — остался недоволен сроками завоза топлива для котельных вице-премьер правительства Магаданской области.

Юрий Бодяев намерен наказать госслужащих, допустивших столь позднюю доставку жизненно необходимого топлива, подчеркнув, что принятие мер в отношении виноватых в этом чиновников является его первоочередной задачей и поручением главы региона Сергей Носова.

Заместитель председателя правительства также обратился к главам муниципалитетов региона с просьбой активнее вести работу по взысканию задолженности ЖКХ. Долг населения и организаций коммунальщикам в области превысил 3 млрд рублей, и уменьшается крайне медленно: за 9 месяцев 2018 года взыскана лишь десятая часть. В свою очередь главы районов пожаловались зампреду на недостаточно плодотворную по их мнению деятельность судебных приставов в этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьером правительства Магаданской области Юрий Бодяев был назначен 1 октября. До этого он работал заместителем генерального директора АО «НПК «Уралвагонзавод» в городе Нижний Тагил (Свердловская область).