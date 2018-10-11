Между президентской четой Франции произошла ссора — СМИ

Париж, , 09:28 — REGNUM Между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит произошла серьезная ссора, пишет газета El Mundo 10 октября, ссылаясь на французские средства массовой информации.

Французский журналист Фредерик Эльбер сообщил в Twitter, что, по словам сотрудника безопасности Елисейского дворца, ссора президентской четы была грандиозной, и крики можно было расслышать через закрытую дверь.

Журнал Voici пишет, что первая леди была в состоянии крайней ярости и потребовала от супруга прекратить «идиотские выходки». Она припомнила все недавние происшествия, обрушившие рейтинг доверия Макрону. Сюда вошли скандал с сотрудником охраны президента Александром Беналлой, отставку трех министров, совместное фото с юношей, показывающим неприличный жест и сомнительные советы Макрона безработному человеку.

Елисейский дворец никак не прокомментировал эту информацию. Напомним, Эмманюэль Макрон младше своей супруги на 25 лет. Брижит Макрон (в девичестве Троньё) была его школьной учительницей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября президент Франции посещает с визитом Армению, откуда потом отправится в Азербайджан.

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