Первая леди Франции снимется в комедийном сериале «Раздевалки»

Париж, , 11:52 — REGNUM Первая леди Франции Брижит Макрон примет участие в съемках комедийного сериала «Раздевалки», сообщает газета Le Parisien.

Каждый сезон сериал приглашает новую личность. И в новом, 8-м сезоне примет участие первая леди страны, которая «будет играть саму себя».

Издание отмечает, что Брижит Макрон согласилась принять участие в съемках, где она будет вынуждена говорить о близких ей темах, не на публику и не в виде интервью для СМИ.

Как обещает продюсер сериала Софи Делоче, сценарий нового сезона имеет «политический окрас».

Напомним, сериал «Раздевалки» стартовал в 2011 году. Действие сериала происходит в плавательном бассейне, главным образом в раздевалке, где собираются люди с ограниченными возможностями. У каждого из героев своя судьба и свои взгляды.