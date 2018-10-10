Среда, 10 Октября 2018 года
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Исламисты напали на школу на севере Кении

Политика

Жертвами атаки боевиков стали двое учителей

Найроби, 10 октября 2018, 19:42 — REGNUM  Боевики-исламисты атаковали арабскую школу в Лафи на севере Кении и убили двоих учителей, 10 октября передает агентство Associated Press.

По сообщению местных властей, в нападении на школу участвовали около 20 вооруженных боевиков. Экстремисты взорвали бомбу в помещении, где находились «не местные» учителя.

Предположительно, нападение на школу совершила сомалийская исламистская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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