Здание правительства в Сомали пострадало после взрыва

Могадишо, , 11:47 — REGNUM Здание правительства в Сомали пострадало вследствие взрыва. Как выяснилось, бомба была установлена внутри небольшого легкового автомобиля. Полиция сообщает, что сильный взрыв произошел в районе Ходан возле здания правительства.

По словам начальника полиции Ибрагима Мохаммеда, взрыв был невероятной силы, до сих пор точно неизвестно точное количество пострадавших, поскольку завалы здания еще не были разобраны.

Подобные атаки регулярно происходят в Могадишо. По информации новостного агентства FRI Kiswahili, их устраивает группа сомалийских исламистов, известная как Аль Шабаб (Al-Shabaab). В этот раз объектом их нападения стало здание правительства.