В МИД РФ ответили Токио на претензии по Курилам

Москва, , 15:42 — REGNUM Замечания в адрес России о действиях на южных Курильских островах со стороны японских дипломатов мешают формированию позитивной атмосферы отношений Москвы и Токио. Об этом говорится в опубликованном 10 октября комментарии МИД РФ.

Отмечается, что претензии высказываются на уровне младших дипломатов посольства Японии в Москве, в том числе по телефону. В дальнейшем они подаются в заявлениях высокопоставленных японских чиновников как выражение официального протеста.

«Решительно отвергаем такие демарши, поскольку Россия имеет суверенное право на любую деятельность на своей территории, включая меры по укреплению национальной обороноспособности», — подчеркнули в МИД и добавили, что действия на южных Курилах не направлены против других стран и являются внутренним делом России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга выразил протест России в связи с проведением учебных стрельб на южных Курилах. Токио продолжает оспаривать принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи России, хотя в Москве этот вопрос не раз называли закрытым.

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