Япония выразила протест России из-за стрельб на юге Курил

Токио, , 09:36 — REGNUM Проведение Россией учебных стрельб на южных Курил противоречит позиции официального Токио. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

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Он сообщил, что 9 октября Япония по дипломатическим каналам выразила РФ протест в связи с проведением учебных манёвров в районе «спорных» островов.

«Проведение таких учений ведет к усилению присутствия российских вооруженных сил на четырёх северных островах. Это противоречит нашей позиции», — приводит агентство Кyodo слова пресс-секретаря японского правительства.

Также отмечается, что для коренного решения этого вопроса необходимо решение самой проблемы северных территорий. В свою очередь Токио готов вести с Москвой упорные переговоры на этот счёт.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года правительство Японии также выражало протест в связи с начавшимися учениями российской военной авиации и боевых кораблей Тихоокеанского флота в районе островов Курильской гряды, заявив о необходимости сначала урегулировать острые вопросы, касающиеся территориальных споров между державами, а уже потом проводить в этом районе учения.

Напомним, по результатам Второй Мировой войны южная часть Курил в составе Курильской гряды была включена в состав СССР. Заключение мирного договора между Японией и СССР было сорвано в середине ХХ века не без участия США, и с тех пор Токио, вопреки международным нормам, оспаривает принадлежность российских островов Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группы островов, которую в Японии называют Хабомаи.

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