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Учения «Восток-2018» показали слаженность и мобильность ВС РФ — Шойгу

Политика

Поставленные цели в ходе маневров были достигнуты «в полном объеме»

Учения «Восток-2018» показали слаженность и мобильность ВС РФ — Шойгу
Иллюстрация: Kremlin.ru
Манёвры «Восток-2018»

Москва, 10 октября 2018, 12:56 — REGNUM  Сентябрьские военные учения «Восток-2018» продемонстрировали возросшую слаженность российских войск. Об этом в ходе подведения итогов маневров заявил 10 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По словам главы военного ведомства, «высокая мобильность и слаженность», которую показали части и соединения Вооруженных сил РФ, на сегодняшний день уже являются нормой. Также Шойгу подчеркнул, что поставленные цели в ходе маневров были достигнуты «в полном объеме». Напомним, основная фаза учений «Восток-2019» прошла с 11 по 17 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Сергей Шойгу заявил, что власти РФ прислушались к пожеланиям правительства Японии и не стали задействовать территорию Курильских островов при проведении военных учений «Восток-2018».

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Военные учения
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