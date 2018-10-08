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Шойгу: На Курилах не проходили учения «Восток-2018» по просьбе Токио

Политика

Японская сторона благодарна

Москва, 8 октября 2018, 19:21 — REGNUM  Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил, что российские власти прислушались к пожеланиям властей Японии и не стали задействовать территорию Курильских островов при проведении военных учений «Восток-2018». Об этом Шойгу заявил сегодня, 8 октября, на встрече с начальником Объединенного штаба сил самообороны Японии (ОШ ССЯ) адмиралом Кацутоси Кавано.

В ходе встречи Шойгу подчеркнул, что все учения, которые проводят Вооруженные силы России, направлены исключительно на оборону страны, а не на агрессию. При этом Шойгу заметил, что японские наблюдатели не присутствовали на учениях «Восток-2018», хотя их приглашали.

«Мы приглашали ваших наблюдателей, ваших атташе на учения «Восток-2018». К сожалению, мы не увидели вашего присутствия, вашего участия в этих маневрах. Надеемся, в дальнейшем мы сможем показать весь мирный настрой наших учений, направленных исключительно на оборону рубежей нашей страны», — сказал министр обороны России.

В свою очередь, адмирал Кавано поблагодарил Шойгу за то, что Москва решила не задействовать территорию Курильских островов в учениях. Что касается отсутствия японских наблюдателей на учениях, то адмирал объяснил это опасением Токио относительно того, что Курильские острова будут задействованы в качестве одной из территорий, на которой учения будут проводиться.

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Российско-японские отношения
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