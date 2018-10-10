Движение Сары Вагенкнехт не примет участие в митинге в Берлине

Берлин, , 08:44 — REGNUM Немецкий политик Сара Вагенкнехт и ее движение «Подъем» не будут участвовать в запланированной на конец недели демонстрации левых и либеральных активистов за открытое и разнообразное общество. Об этом она заявила 9 октября, пишет издание Die Welt.

В субботу 13 октября в Берлине пройдет демонстрация под лозунгом «Солидарность вместо дискриминации — за открытое и свободное общество». К ней присоединятся политические организации и известные общественные деятели.

«За право на защиту и убежище — против изоляции Европы! За свободное и разнообразное общество! Солидарность не знает границ», — говорится в призыве организаторов.

Сара Вагенкнехт видит проблему в таком призыве: позиция «открытые границы для всех» выставляется как единственно возможная, при этом она не поддерживает людей, которые выступают против открытости границ и в то же время не являются расистами. Движение «Подъем» официально не будет участвовать в акции, хотя присутствие его отдельных членов по собственной инициативе Вагенхнехт допускает.

Как сообщало ИА REGNUM, движение Вагенкнехт и ее супруга Оскара Лафонтена «Подъем» (Aufstehen) было официально презентовано в начале сентября. Движение выступает за левую социальную политику, ориентированную в первую очередь на коренных жителей Германии, а также за сохранение немецкой культуры и идентичности и нормализацию отношений с Россией.

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