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Отряд кораблей Тихоокеанского флота вошел в южнокорейский порт

Политика

Корабли примут участие в военно-морском параде по случаю 70-й годовщины создания Военно-морских сил Республики Корея

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вошел в южнокорейский порт
Иллюстрация: Mil.ru
Тихоокеанский флот

Сеул, 10 октября 2018, 08:33 — REGNUM  Военно-морская база Южной Кореи на острове Чеджудо приняла отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщил 10 октября журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

В составе отряда — гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев». Российские моряки будут находиться на базе Чеджу до 15 октября.

Планируется, что российские моряки нанесут визиты вежливости военным и властям южнокорейского города. Корабли примут участие в военно-морском параде по случаю 70-й годовщины создания Военно-морских сил Республики Корея.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 7 октября отряд кораблей Тихоокеанского флота посещал Японию. Моряки осуществил заход в порт Хакодате по случаю 160-й годовщины открытия российского консульства в Японии.

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Военно-морской флот
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