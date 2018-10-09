Россия и Япония продолжат взаимодействие своих военных флотов

Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM Военные России и Японии сосредоточат свое внимание на совместном обеспечении морской безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и продолжат практику взаимных заходов военных кораблей в порты двух стран.

Об этом было заявлено на состоявшейся 9 октября в Санкт-Петербурге встрече главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва с начальником объединенного штаба сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано.

Встреча военачальников прошла в Адмиралтействе, где находится главное командование ВМФ России, в рамках визита в РФ японской военной делегации.

«В ходе встречи стороны отметили возросший уровень российско-японского военного сотрудничества, а также готовность обсуждать самые актуальные вопросы российско-японского взаимодействия на море», — сообщили ИА REGNUM в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ.

В частности, российский и японский адмиралы отметили важность состоявшегося 10 июля 2018 г. 18-го российско-японского учения по поиску-спасанию «САРЕКС».

"Мы регулярно отрабатываем новые элементы в ходе данного учения, что позволяет повысить уровень совместимости сил при поисково-спасательных действиях в море», — сказал главнокомандующий ВМФ России Владимир Королёв.

Положительно были расценены также традиционные заходы кораблей ВМФ России в порты Японии. Например, с 4 по 7 октября текущего года отряд кораблей Тихоокеанского флота осуществил заход в порт Хакодате, приуроченный к празднованию 160-й годовщины открытия российского консульства в Японии.

Как считают военные России и Японии, взаимные визиты кораблей дают российским и японским морякам возможность узнать друг друга и познакомиться с культурой и традициями стран.

В пресс-службе ВМФ добавили, что по программе визита японская военная делегация посетит в Санкт-Петербурге Нахимовское военно-морское училище и корвет «Бойкий» в Кронштадте.