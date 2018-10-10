Венгерский министр разоблачил «тайный бизнес» России и ЕС

Будапешт, , 07:40 — REGNUM Евросоюз необоснованно обвиняет Будапешт в слишком сильном сближении с Россией, скрывая при этом еще более тесные отношения с Москвой. Об этом заявил в интервью Der Standard глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Сиярто обратил внимание на то, что в 2018 году четырежды происходили встречи канцлера Австрии Себастьяна Курца с президентом РФ Владимиром Путиным. С главой Франции российский лидер часто говорит по телефону, более того, Эммануэль Макрон посещал экономический форум в Санкт-Петербурге.

Удивило Сийярто и присутствие руководителей четырех крупнейших западных энергетических концернов возле Путина на переговорах по энергетике в Москве. Министр признался, что устал наблюдать за тем, в каком свете выставляют Венгрию.

Страны Западной Европы находятся с Россией в более тесных отношениях, чем Венгрия. Разница в том, что «большой бизнес» они пытаются скрыть под «поверхностными ссорами», отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сийярто обвинил Евросоюз в попытках помешать Венгрии получать российский газ через трубопровод «Турецкий поток». Он потребовал, чтобы европейские страны прекратили «ставить палки в колёса» Будапешту.

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