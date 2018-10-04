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Венгрия требует от ЕС не мешать брать российский газ по «Турецкому потоку»

Экономика

Иначе получается несправедливо

Москва, 4 октября 2018, 05:19 — REGNUM  Венгрия требует от Евросоюза не мешать странам Центральной Европы получать российский газ через трубопровод «Турецкий поток», заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Мы требуем, чтобы Западная Европа и Брюссель не ставили палки в колёса, чтобы мы с юга получили такую возможность», — заявил он.

По словам Сийярто, страны Западной Европы получают возможность поставок газа через трубопровод «Северный поток — 2», когда закончится его строительство. В свою очередь страны Центральной Европы Европы должны получить возможность получать российское голубое топливо через «Турецкий поток».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин на пресс-конференции заявил о заинтересованности Болгарии получать российский газ через «Турецкий поток». По его словам, Болгария сильно сожалеет об отмене проекта газопровода «Южный поток».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Болгария сожалеет об отказе от «Южного потока»

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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