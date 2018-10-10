США вознамерились производить своё оружие, но на российский манер

Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Силы специального назначения армии Соединённых Штатов задумали запустить на территории США производство российского оружия. Об этом пишет американское аналитическое издание The National Interest.

Отмечается, что главное управление войск специального назначения Министерства обороны США (SOCOM) хочет, чтобы американские оружейные компании исследовали возможность «раскрыть» для отечественного производства технологии пулемета Калашникова, модернизированный и тяжёлого пулемёта НСВ, модернизировать их или создать копии.

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Поясняется, что это делается с целью создать «инновационный внутренний потенциал для производства полностью функционирующих факсимильных копий оружия иностранного производства, которые не уступают или лучше, чем то, что в настоящее время производится на международном уровне».

Командование специальных операций США уже объявило гранты компаниям, которые займутся изготовлением опытных образцов. Однако есть ряд условий. Потенциальные производители должны сами разработать чертежи, приобрести необходимые детали и материалы, создать собственные производственные мощности.

Производить копии российского оружия планируется исключительно на территории США с использованием деталей и материалов, сделанных также внутри страны. Кроме того, к производству будут допускаться лишь американские граждане.

Издание предполагает, что подобная инициатива связана с тем, что США намерены снабжать копиями различные группировки в нестабильных регионах, вроде Сирии или Ирака, однако при этом Вашингтон не желает покупать российское оружие на рынке вооружений, а решил создать своё.

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Как сообщало ИА REGNUM, вооружить американский спецназ оружием российского производства главное управление войск специального назначения Министерства обороны США (SOCOM) всерьёз задумалось ещё несколько лет назад. Тогда же SOCOM начало переговоры с американскими оружейными компаниями и приступила к изучению возможности производства в США моделей российского ручного стрелкового оружия, в частности, аналогов АК-47 и снайперской винтовки Драгунова (СВД).

Отмечалось, что выбор именно в пользу российского оружия пал, потому что оно «более знакомо» для иностранных партнёров США, а также крайне сложное обслуживание американского оружия.

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