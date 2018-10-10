Среда, 10 Октября 2018 года
06:14:44 МСК

США стали больше продавать оружия иностранным государствам

Политика

Экспорт увеличился на 33%

Вашингтон, 10 октября 2018, 05:28 — REGNUM  Объемы поставок вооружений США в другие государства увеличились в 2018 финансовом году на 33% и составили $55,6 млрд, сообщает Reuters.

Собеседники агентства из администрации сообщили, что увеличение объема экспорта вооружений произошло после снятия ряда ограничений на продажу оружия и военной техники за рубеж. По его словам, президент США Дональд Трамп намерен наращивать объемы поставок американского вооружения иностранным государствам.

Отмечается, что оружие в основном покупают либо коммерческие компании, которые ведут переговоры с американским правительством, либо же правительства иностранных государств, которые согласовывают договоры о поставках с Пентагоном. Подчеркивается, что обоим видам контрактов необходимо получить одобрение американского правительства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военное влияние США в мире
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить