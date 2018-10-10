США стали больше продавать оружия иностранным государствам

Вашингтон, , 05:28 — REGNUM Объемы поставок вооружений США в другие государства увеличились в 2018 финансовом году на 33% и составили $55,6 млрд, сообщает Reuters.

Собеседники агентства из администрации сообщили, что увеличение объема экспорта вооружений произошло после снятия ряда ограничений на продажу оружия и военной техники за рубеж. По его словам, президент США Дональд Трамп намерен наращивать объемы поставок американского вооружения иностранным государствам.

Отмечается, что оружие в основном покупают либо коммерческие компании, которые ведут переговоры с американским правительством, либо же правительства иностранных государств, которые согласовывают договоры о поставках с Пентагоном. Подчеркивается, что обоим видам контрактов необходимо получить одобрение американского правительства.