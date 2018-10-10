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Украина решила озадачить ООН антироссийскими резолюциями

Политика

Готовится резолюция по Крыму и против «дальнейшей милитаризации территории Украины»

Нью-Йорк, США, 10 октября 2018, 04:10 — REGNUM  Проект антироссийской резолюции подготовила украинская сторона для рассмотрения на Генассамблее ООН, заявил постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко, сообщает «Укринформ».

"Учитывая нынешнюю нестабильную ситуацию в сфере безопасности, Украина намерена представить проект резолюции Генассамблеи ООН с целью предубеждения России от дальнейшей милитаризации территории Украины и окружающих регионов», — заявил Ельченко.

Напомним, 2 октября украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев намерен представить на Генассамблее ООН проект резолюции «по милитаризации оккупированного Крыма» из-за ядерного оружия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский постпред в ООН заявил, что «оккупация» Крыма Россией и «беспрецедентная милитаризация» этой территории опасны не только для Украины, но и для других регионов, в том числе для Северной Африки.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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