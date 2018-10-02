Терзают смутные сомнения? Киев боится, что в Крыму есть ядерное оруижие

Киев, , 01:32 — REGNUM Российское ядерное оружие или «инфраструктура для ядерного оружия» могут присутствовать на территории Крыма, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала ATR.

По словам украинского дипломата, полуостров стал «одной большой российской военной базой».

«У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или, как минимум, инфраструктура для ядерного оружия», — предположил Климкин.

Напомним, украинские политики периодически делают заявления по поводу Крыма, чтобы напомнить, что Киев считает полуостров своим и не признает его российской территорией.

На фоне таких заявлений звучат и другие: с одной стороны о том, что Украине необходима защита Запада от России, с другой — о непобедимости украинской армии.

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