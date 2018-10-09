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Япония призывает Мьянму расследовать преступления против мусульман-рохинджа

Политика

Синдзо Абэ готов оказать поддержку в возвращении беженцев-рохинджа из Бангладеш

Япония призывает Мьянму расследовать преступления против мусульман-рохинджа
Иллюстрация: DFID — UK Department for International Development
Палаточный городок беженцев-рохинджа

Токио, 9 октября 2018, 21:47 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал Мьянму провести тщательное расследование преступлений против мусульман-рохинджа в штате Ракхайн, 9 октября передает агентство Associated Press.

Глава японского правительства сделал заявление на пресс-конференции после переговоров с главой правящей партии Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

Абэ также отметил, что Япония готова оказать поддержку Мьянме в возвращении беженцев-рохинджа из Бангладеш.

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Геноцид народа рохинджа в Мьянме
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