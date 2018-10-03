АСЕАН призывает к расследованию ситуации в Мьянме

Джакарта, , 12:07 — REGNUM Министры иностранных дел Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) призвали Мьянму предоставить полный мандат комиссии по расследованию, чтобы выявить лиц, виновных в геноциде населения рохинджа, сообщает 3 октября Sindonews.

«Мы выражаем нашу озабоченность предполагаемыми актами насилия. Это не должно случаться в наши дни», — заявил глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан, сославшись на встречу министров иностранных дел стран — членов АСЕАН.

«Главы МИД АСЕАН обратились к правительству Мьянмы с просьбой предоставить независимой комиссии по расследованию полный мандат на расследование и задержание всех лиц, ответственных за этот процесс», — добавил он.

В последнем заявлении АСЕАН касательно ситуации в штате Ракхайн основное внимание уделялось важности репатриации беженцев из Бангладеша в Мьянму и примирению между общинами. Однако, несмотря на международное осуждение, Мьянма отказывается идти на контакт.

По мнению главы МИД Сингапура, ситуация в Мьянме может спровоцировать распространение терроризма, угрожающего Юго-Восточной Азии и другим регионам.

В последнем интервью премьер-министр Малайзия Мохатхир Мохамад подверг критике лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи. «Мы больше не поддерживаем ее», — заявил Мохатхир Мохаммад.

На прошлой неделе главы МИД провели неофициальную встречу в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

«Это гуманитарная катастрофа, созданная человеком», — подчеркнул глава МИД Сингапура.

В 2017 году более 700 тыс. мусульман Рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш. В последнем докладе ООН обвиняет военных из Мьянмы в массовых убийствах мусульманского населения.

Напомним, Сингапур является председателем АСЕАН в 2018 году, а региональные лидеры соберутся на саммите стран Юго-Восточной Азии в ноябре 2018 года.