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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал упразднил три министерства

Политика

Глава региона намерен существенно сократить расходы на содержание госаппарата

Хабаровск, 9 октября 2018, 08:56 — REGNUM  Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал упразднил три министерства. Под сокращение попали министерства по вопросам «дальневосточного гектара», торговли и пищевой промышленности, юстиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Функции торгового министерства переданы в минсельхоз. А министерство «дальневосточного гектара» изначально вызывало весьма скептические замечания у жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в числе первоочередных шагов назвал существенное сокращение расходов на содержание госаппарата. Он пообещал, в частности, сократить количество своих заместителей с 21 до 8—12. Оставить Фургал намерен лишь тех, кто не замешан ни в каких махинациях и хищениях.

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