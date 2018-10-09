«Мы вас поняли, сволочи!»: Кургинян о реакции народа на десталинизаторов

Москва, , 07:36 — REGNUM Об ответственности постсоветской власти, запустившей системный регресс, который затронул также и сферу российского образования и приведшего к незнанию молодежью России собственной же истории, в том числе и трагических ее пятен заявил 8 октября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

В качестве наглядного примера того, насколько системный регресс и деградация затронули отечественное образования, Кургинян привел слова ректора ВГИКа, который некогда заявил, что он уже не может спросить на экзамене, как зовут трех сестер у Чехова, потому, как совершенно точно знает, что ответа не будет.

«Но мы должны признать, что так же не было, что эта деградация образования порождена чем-то. Она является частью опаснейшей системы регресса. А когда на это накладывается антисоветская истерика Америки, Прибалтики и всего остального, то весь народ говорит: «Мы вас поняли, сволочи, мы один раз попались на вашу десталинизацию, второго раза не будет». Поэтому так важна правда, чтобы вместо нее не возникло мифов наоборот», — закончил мысль Кургинян.

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Напомним, что согласно проведенному недавно социальному опросу ВЦИОМ, 47% молодежи совершенно ничего не слышали про сталинские репрессии. Ранее на этой же передаче Кургинян озвучил реальные цифры сталинских репрессий, которые признаны объективными исследователями и историками, но всячески замалчиваются разного рода недоброжелателями внутри нашей страны. При этом, по его мнению, именно истерическая необъективность в этом вопросе вкупе с деградацией системы образования приводят к тому, что молодежь отпадает от собственной же истории.

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