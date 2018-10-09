Против шабаша: Кургинян назвал объективное число жертв сталинских репрессий

Москва, , 06:08 — REGNUM Незнание некоторыми слоями нашего населения такого исторического явления, как сталинские репрессии связано с отсутствием в обществе консенсуса касательно масштабов репрессий и спекуляциями на теме масштабов репрессий некоторыми внутренними и внешними силами в их политической игре, заявил 8 октября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Мне кажется, две цифры нужно было бы все-таки знать: 3 777 000 осужденных и 799 000 к высшей мере с 1921 по 1954 год. Это те цифры, которые являются объективными. Но ведь их место занимали какие-то 100 млн убитых (спрашивается, кто воевал там), какие-то другие бредовые вещи. Вокруг этого крутится такой шабаш, мы его не остановили. Мы до сих пор рекомендуем изучать историю по книгам людей, которые никогда в архивах не были. Мы не вывели в качестве главного действующего лица объективного историка», — заявил политолог.

По его словам, и тех 799 тыс. человек, приговоренных к высшей мере наказания уже достаточно для того, чтобы признать ужас произошедшего. Однако, вместо этого имеют место абсолютно политизированные гомерические преувеличения количества жертв и прочие искажения объективности, что, в свою очередь, заставляет молодежь отпадать от участия в процессе познания собственной истории.

«Всё шабаш, а завтра вам скажут, что никого не убивали, а потом скажут еще что-нибудь. Внутри этого дела идет девальвация объективности, знания, четкости и профессионализма. И вот то, что этого всего нет, и то, что это подменяет готовность сыграть в необъективность ради частных политических интересов говорит о том, что у нас не установился национальный консенсус, мы не пришли к единству точки зрения по базовым вопросам, а вопросы эти болят. Поэтому молодежь говорит: «чума на оба ваших дома», — отметил эксперт, добавив, что к этому всему добавляется и деградация отечественной системы образования.

Отметим, что сталинские репрессии не только являются очень острой и болезненной темой общественной дискуссии в российском обществе, но и инструментом политического воздействия на народные массы. Под флагом борьбы со «сталинщиной» в Перестройку, в частности, происходил процесс демонтажа СССР со всем позитивным его содержанием, которое, безусловно, было, но было погребено под спудом в десятки и даже сотни раз преувеличенными цифрами жертв репрессий.

Паталогической же общественной реакцией на вопиющую историческую необъективность в последние годы становится либо отпадение населения от процесса обсуждения, либо отрицание репрессий и их жертв вовсе, о чем давно предупреждали некоторые эксперты. И преувеличение, и занижение количества жертв не позволяют приблизиться к пониманию причин произошедшего, а значит и извлечь столь необходимые нашей стране уроки.

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