Понедельник, 8 Октября 2018 года
21:26:18 МСК

Саудиты разбомбили пчеловодческую ферму в йеменской Ходейде

Политика

Погибли четверо работников фермы

Саудиты разбомбили пчеловодческую ферму в йеменской Ходейде
James McCauley
И дома больше нет

Ходейда, Йемен, 8 октября 2018, 20:05 — REGNUM  Жертвами очередной атаки ВВС «правительственной коалиции» во главе с Саудовской Аравией по йеменской Ходейде стали четыре человека, 8 октября передает агентство Associated Press.

По словам очевидцев, все жертвы налета — гражданские лица, рабочие пчеловодческой фермы в пригороде Ходейды.

Уничтоженная ферма находилась в непосредственной близости от мест боёв между хуситами и про-саудовским ополчением, возобновившим наступление на Ходейду.

Читайте также: «Сепаратисты» Южного Йемена снова обещают взять Ходейду

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить