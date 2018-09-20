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«Сепаратисты» Южного Йемена снова обещают взять Ходейду

Политика

Отряды «сепаратистов» насчитывают 20 тыс. бойцов

Ходейда, Йемен, 20 сентября 2018, 17:53 — REGNUM  Лидер «сепаратистов» Южного Йемена Айдарус аль-Зубайди пообещал продолжить наступление на Ходейду, 20 сентября передает агентство Reuters.

Отряды аль-Зубайди, которые действуют под началом «правительственной коалиции» во главе с Саудовской Аравией, насчитывают 20 тыс. бойцов.

Наступление на Ходейду, занятую хуситами, было проведено «правительственной коалицией» в июне текущего года, но захлебнулось через несколько недель после начала.

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