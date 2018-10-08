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Премьер-министр Италии обвинил ведущую газеты страны в клевете

Политика

Джузеппе Конте обратился с открытым письмом к руководству La Repubblica

Рим, 8 октября 2018, 15:50 — REGNUM  Премьер-министр Италии Джузеппе Конте написал открытое письмо руководство ведущего СМИ страны — газеты La Repubblica. Письмо опубликовано на странице Конте в Facebook.

Премьер-министр обвинил издание в постоянных нападках в свой адрес, а также в адрес правительства, и обвинил La Repubblica в клевете.

В частности, не соответствует действительности постоянно распространяемая газетой информация о нарушениях при получении Конте профессорской должности в университете Sapienza, уверяет сам премьер.

По его словам, он предлагал руководству La Repubblica провести интервью с условием, что видеозапись будет опубликована целиком, но руководство издания отказалось.

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Политическая жизнь Италии
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