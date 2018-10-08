Понедельник, 8 Октября 2018 года
16:43:06 МСК

Узбекистан и Туркмения провели встречу по вопросам делимитации госграницы

Политика

В ходе встречи стороны согласовали сроки проведения дальнейших полевых работ

Ташкент, 8 октября 2018, 15:36 — REGNUM  Встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправкомиссии по вопросам делимитации и демаркации госграницы между Узбекистаном и Туркменией состоялась 2 — 8 октября в Туркменабаде, сообщает МИД Узбекистана.

«В ходе встречи рассмотрены результаты ранее выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на отдельных участках узбекско-туркменской госграницы, а также согласованы сроки проведения дальнейших полевых работ», говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана подчеркивает, что встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания, по ее итогам подписан протокол.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с приходом к руководству Узбекистаном Шавката Мирзиёева, в числе главных приоритетов своей внешней политики Узбекистан определил отношения с соседними странами, с которыми ранее у республики имелся ряд противоречий, в том числе по вопросу общей государственной границы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на приграничных территориях Туркестана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить