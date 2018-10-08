Узбекистан и Туркмения провели встречу по вопросам делимитации госграницы

Ташкент, , 15:36 — REGNUM Встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправкомиссии по вопросам делимитации и демаркации госграницы между Узбекистаном и Туркменией состоялась 2 — 8 октября в Туркменабаде, сообщает МИД Узбекистана.

«В ходе встречи рассмотрены результаты ранее выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на отдельных участках узбекско-туркменской госграницы, а также согласованы сроки проведения дальнейших полевых работ», говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана подчеркивает, что встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания, по ее итогам подписан протокол.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с приходом к руководству Узбекистаном Шавката Мирзиёева, в числе главных приоритетов своей внешней политики Узбекистан определил отношения с соседними странами, с которыми ранее у республики имелся ряд противоречий, в том числе по вопросу общей государственной границы.