МИД: Приоритетом Узбекистана являются отношения со странами ЦА

В Узбекистан разработаны две «дорожные карты» по развитию политических и экономических отношений

Ташкент, , 10:32 — REGNUM



В числе главных приоритетов внешней политики Узбекистана стоят отношения с соседними странами, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Узбекистана Джавлон Вахабов.

«Наши соседи — это государства Центральной Азии», добавил представитель внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Вместе с этим, по словам Вахабова, Узбекистан продолжит курс на выстраивание взаимоуважительных отношений Россией и другими странами Содружества независимых государств.

Замминистра сообщил, что в соответствии со Стратегией развития страны на 2017−2021 годы разработаны две «дорожные карты».

«Одна карта касается развития сотрудничества Узбекистана с зарубежными партнерами в политико-дипломатической сфере, другая — по реализации задач в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, научно-образовательной сферах», указал дипломат.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разработана стратегия развития страны на 2017−2021, документ вынесен на общественное обсуждение. Стратегия включат в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.