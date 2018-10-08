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Власти Италии пригласили Путина на конференцию по Ливии

Политика

Конференция пройдет в Палермо в ноябре

Палермо, Италия, 8 октября 2018, 15:15 — REGNUM  Президент России Владимир Путин приглашен к участию в конференции по Ливии, заявил в понедельник, 8 октября, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези, передает Askanews.

Конференция пройдет в Палермо 12−13 ноября текущего года.

Моаверо Миланези отметил, что в настоящее время наиболее принципиальными, с его точки зрения, вопросами для Ливии является принятие закона о выборах и последующее проведение этих выборов.

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Гражданская война в Ливии
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