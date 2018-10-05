Премьер-министр Италии отказался выбирать между Трампом и Путиным

Рим, , 13:01 — REGNUM Италия не намерена выбирать между США и Россией, отношения с обеими странами являются важными, заявил в интервью Famiglia Cristiana в пятницу, 5 октября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Холодная война закончилась много лет назад» — так ответил Конте на вопрос интервьюера о том, какой из международных альянсов предпочтительнее — «с Трампом или с Путиным».

Премьер-министр отметил, что Италия намерена придерживаться принципа «эффективной многовекторности». В современной геополитике крупнейшие страны являются конкурентами и партнерами одновременно, сказал Конте.

Италия является частью НАТО, а с Дональдом Трампом налажен особенно эффективный контакт; вместе с тем и Россия — важный деловой партнер страны, Россию и Италию связывают давние отношения. Внешняя политика Италии не будет зависеть от «идеологических предубеждений», она будет нацелена на защиту интересов итальянцев, отметил премьер-министр.