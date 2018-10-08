Ле Пен и Сальвини выдвинут своего кандидата в главы Еврокомиссии

Рим, , 15:05 — REGNUM Лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен и глава итальянской «Лиги» вице-премьер Италии Маттео Сальвини на встрече в понедельник, 8 октября, обсудили перспективу выдвижения общего кандидата на пост главы Еврокомиссии в случае успеха на выборах в Европарламент в мае 2019 года, сообщает La Stampa.

При этом сторонники национальных суверенитетов не собираются идти на выборы «единым списком». Речь идет лишь об определенной координации действий. По словам Сальвини, каждая из партий рассчитывает на успех в своей стране, после чего они «встретятся в Брюсселе» и договорятся.

Если «евроскептики» получат достаточное количество мест в Европарламенте, они выдвинут своего кандидата на пост главы Еврокомиссии, но переговоры в любом случае будут осложнены тем, что политические структуры сторонников национальных суверенитетов никак не связаны между собой, отмечают обозреватели издания.

Читайте также: Сальвини пообещал Евросоюзу «революцию здравого смысла»