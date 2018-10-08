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Сальвини пообещал Евросоюзу «революцию здравого смысла»

Политика

Итальянский вице-премьер проводит встречу с Марин Ле Пен

Рим, 8 октября 2018, 12:25 — REGNUM  Сторонники национальных суверенитетов намерены победить на выборах в Европарламент в мае 2019 года и провести в Евросоюзе «революцию здравого смысла», заявил вице-премьер Италии, глава партии «Лига» Маттео Сальвини в понедельник, 8 октября, передает информагентство Ansa.

Сальвини проводит в понедельник встречу с лидером французского «Национального фронта» Марин Ле Пен. Ранее вице-премьер Италии также провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Сальвини, у них с Марин Ле Пен общие принципы и ценности «Европы наций». В числе этих ценностей — развитие рынка труда и ограничение миграции. Подлинными врагами Евросоюза являются, по словам итальянского вице-премьера, руководители Еврокомиссии, «запертые в своем брюссельском бункере».

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