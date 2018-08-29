Кто, где и как решает будущее Европы

Станислав Стремидловский, , 10:56 — REGNUM

Встреча в Милане министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, состоявшаяся во вторник, 28 августа, оказалась примечательной по ряду позиций. Во-первых, с точки зрения протокола, поскольку должности обоих лидеров неравноценны. Правда, формально их переговоры оправдывает то, что они могли говорить друг с другом, надев «вторую шляпу» — Сальвини возглавляет входящую в правящую коалицию партию «Лига» (Lega Nord), а Орбан руководит партией «Фидес» (Fidesz). Таким образом, диалог носил межпартийный характер. Но два политика придали ему вместе с тем и государственное значение, опубликовав на сайтах МВД Италии и правительства Венгрии официальные сообщения.

Поводом для беседы была обозначена миграция как — заголовок пресс-релиза на сайте венгерского правительства — «самая важная проблема в Европе сегодня». Первым же пунктом сообщается, что «на пресс-конференции, состоявшейся после встречи, г-н Орбан подчеркнул: Венгрия доказала, что миграцию можно остановить, хотя ранее все утверждали, что это невозможно как юридически, так и физически. Сальвини взял на себя «историческую миссию» остановить миграцию и на море. Ни одна другая прибрежная страна не предпринимала таких усилий до этого, сказал премьер-министр. Он считает, что безопасность Европы зависит от успеха Сальвини, и поэтому итальянский политик не может отступить… Г-н Орбан отметил, что Венгрия будет оказывать всяческое содействие усилиям Италии по охране границ». Вместе с тем, как указывается на сайте МВД Италии со ссылкой на слова Сальвини, присутствовала «долгая, позитивная и конструктивная дискуссия по многим вопросам, а не только по вопросам миграции». «Даже с экономической точки зрения венгерский случай должен быть изучен», — заявил министр, ссылаясь на данные о безработице и росте экономики, что доказывает: страна может расти, инвестируя и снижая налоги, а не сокращая и жертвуя».

Отсюда во-вторых. Сегодня, заключил Сальвини, «мы близки к историческому поворотному моменту для будущего Европы. Начата серия встреч, будет много и других». Речь идет об идее Орбана совместного выступления правых народнических партий на выборах в Европейский парламент, которые состоятся в мае 2019 года. По словам Орбана, «нам нужна новая Европейская комиссия и новый Европарламент», поэтому «наша задача сегодня — получить поддержку как можно большего числа венгерских и итальянских избирателей в интересах формирования новой Европы». Напомним, что об этом премьер много говорил в конце июля, выступая перед слушателями Свободного университета в Румынии. Он заявил тогда: «Мы должны показать, что есть альтернатива либеральной демократии — и она называется христианской демократией». Соответственно, нужно заменить либеральную элиту христианско-демократической. Орбан также уточнил, что христианская демократия вовсе не предназначена охранять вероисповедание, основы христианской истины. Христианско-демократическая политика предполагает защиту форм жизни, которые возникают из христианской культуры, к каковым относятся человеческое достоинство, семья и нация. Христианство стремится к универсализму, а не к ликвидации наций, вопреки позиций «интернационалистов», к сохранению наций.

Позиции обозначены, а дальше начинается самое сложное — создание союзов. Это в-третьих. Орбан возглавляет монопартийный кабинет, ему проще проводить свою линию. В случае с Сальвини ситуация иная. «Лига» работает в коалиции с «Движением пяти звезд» (M5S). А лидер фракции M5S в Сенате Италии Стефано Патуанелли уже заявил журналистам, что говорить о формировании оси Будапешт — Рим в контексте вопроса с беженцами нет оснований. Как отметил сенатор, «Сальвини не только министр внутренних дел, но и президент партии… Конечно, он встречается с теми, с кем хочет. Но сегодня эта встреча (с Орбаном — С.С.) является неправительственной». И добавил, комментируя перспективы совместного выступления на выборах в Европейский парламент, что для «Движения пяти звезд» это исключено, поскольку существует большая разница между нашим «социальным популизмом» и «неоконсервативным популизмом» партии «Фидес». Союзником Сальвини здесь может стать лидер партии «Вперед, Италия» (Forza Italia) Сильвио Берлускони, с которым консультировался Орбан перед встречей с главой «Лиги». Однако Сальвини ради создания правительства весной этого года разорвал с Берлускони, с которым «Лига» вместе шла на выборы. Сможет ли M5S «пережить» реанимацию, пусть и на выборах в Европарламент, альянса «Лиги» и «Веред, Италия» или это спровоцирует правительственный кризис? Вопрос.

В-четвертых, Сальвини и Орбан обозначили своих «врагов». Ими стали американский миллиардер Джордж Сорос, институты которого премьер выгнал из Венгрии, и президент Франции Эммануэль Макрон. По словам Орбана, французский лидер «хочет взорвать Европейскую народную партию (куда входит «Фидес» — С.С.), он возглавляет политическую силу в Европе, которая поддерживает миграцию». Но остается пока неясным, в чем именно проблема — во взглядах Макрона или Париже как таковом? Не исключено, что альянс Сальвини — Орбан руководствуется геополитическими соображениями, видя во Франции серьезный вызов для Италии и Венгрии. Интересно и то, что двух лидеров считает своими союзниками вице-премьер Австрии и глава Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе, а у Вены есть большой опыт противостояния Парижу. Что касается России, то она оказывается в ситуации, когда, с одной стороны, к ней благожелательно относятся евроскептики, а, с другой стороны, с Москвой пытаются «перезагрузить» отношения Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель. Это перспективная позиция, но многое решится после мая 2019 года, когда будет понятен расклад в новых Европарламенте и Еврокомиссии.