Прокуратура Косово обвинила в терроризме шестерых человек

Приштина, , 23:40 — REGNUM Прокуратура Косова выдвинула обвинения в терроризме шестерым ранее арестованным жителям частично признанного государства, 5 октября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению прокуратуры, арестованным в июне текущего года исламистам предъявлены обвинения в подготовке террористических атак и вербовке в экстремистские группировки.

По информации косовских правоохранителей, не менее 160 жителей Косово активно участвовали в боевых действиях в Ираке и Сирии на стороне террористических группировок. Многие из них уже вернулись в Косово.

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