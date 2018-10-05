Суббота, 6 Октября 2018 года
01:27:36 МСК

Прокуратура Косово обвинила в терроризме шестерых человек

Политика

Исламистов арестовали в июне текущего года

Приштина, 5 октября 2018, 23:40 — REGNUM  Прокуратура Косова выдвинула обвинения в терроризме шестерым ранее арестованным жителям частично признанного государства, 5 октября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению прокуратуры, арестованным в июне текущего года исламистам предъявлены обвинения в подготовке террористических атак и вербовке в экстремистские группировки.

По информации косовских правоохранителей, не менее 160 жителей Косово активно участвовали в боевых действиях в Ираке и Сирии на стороне террористических группировок. Многие из них уже вернулись в Косово.

Читайте также: Полиции Италии, Албании и Косово сотрудничают в сфере борьбы с терроризмом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить