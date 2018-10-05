Нидерланды не исключают новых санкций против России за «кибератаку» на ОЗХО

Амстердам, , 21:01 — REGNUM Власти Нидерландов не исключают введения санкций в отношении России в связи с предполагаемой хакерской атакой на серверы ОЗХО, в организации которой Амстердам обвиняет Москву. Об этом заявил 5 октября премьер-министр страны Марк Рютте.

Он не стал уточнять, о каких конкретно ограничительных мерах может идти речь, отметив, что власти королевства планируют обсудить вопрос дополнительных санкций со своими союзниками.

Рютте также заявил, что Нидерланды не разглашают подробностей о предполагаемой кибератаке и её предотвращении с целью «ограничить возможности России для проведения подобных операций в дальнейшем».

Напомним, накануне министерство обороны Нидерландов заявило, что 13 апреля 2018 года была предотвращена попытка кибератаки на компьютерные системы ОЗХО в Гааге, к которой якобы были причастны российские граждане. Сообщалось, что в тот же день из страны были высланы четверо граждан РФ с дипломатическими паспортами.

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