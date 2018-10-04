МИД РФ: Заявление Нидерландов о «кибератаке ГРУ» готовилось к сессии ОЗХО

Москва, , 20:45 — REGNUM Москва рассматривает заявление министерства обороны Нидерландов о якобы совершённой хакерской атаке на серверы ОЗХО как «очередную срежиссированную пропагандистскую акцию» в отношении России. Об этом говорится в комментарии, распространённом 4 октября пресс-службой МИД России.

Как отметили в ведомстве, выжидание Нидерландами на протяжении почти полугода, чтобы обнародовать данные о высылке из страны четырёх российских граждан, «может выглядеть странным только для непосвящённых».

В МИД напомнили, что на предстоящей неделе открывается сессия ОЗХО, на которой будут обсуждаться вопросы финансирования атрибутивного механизма в рамках технического секретариата организации.

«Создания такого механизма назначения «виновных» в применении химического оружия, вопреки нормам международного права и в нарушение прерогатив СБ ООН, упорно добивается ряд западных государств, — подчеркнули в МИД. — Очевидно, что нынешний информационный вброс — ещё один из этапов формирования «нужного» политического фона для проталкивания этой противоправной инициативы».

Напомним, ранее сегодня министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что 13 апреля 2018 года службой военной разведки и безопасности королевства была предотвращена «кибератака сотрудников ГРУ» на компьютерные системы ОЗХО в Гааге. По её словам, в тот же день из Нидерландов были высланы четверо граждан России с дипломатическими паспортами, которые якобы планировали данную атаку.

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