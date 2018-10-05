Il Giornale: Трамп дружит с Италией, чтобы раскоординировать Евросоюз

Рим, , 15:07 — REGNUM У нового правительства Италии, приступившего к работе в июне 2018 года, очень сложные отношения с властями Евросоюза и одновременно — исключительно позитивные (во всяком случае внешне) с США, отмечают в своей публикации обозреватели Il Giornale в пятницу, 5 октября.

Дональд Трамп явно считает Италию одним из ключевых партнеров США в Европе. В условиях, когда «разрыв между двумя сторонами Атлантики становится все более очевидным», власти Италии, действующие против франко-германского правления в ЕС, выступают союзником США, которые хотели бы «раскоординировать» Евросоюз с его нынешним лидерством Германии, отмечают авторы.

Италия тем интереснее Трампу, что ее вес в Евросоюзе, в том числе экономический, куда значительнее, чем вес Венгрии или других стран Вышеградской четверки. Вашингтон оказывает «правительству евроскептиков» самую явную поддержку, чего стоит хотя бы недавнее заявление посла США в Италии о том, что правительство Конте является «квинтэссенцией демократии в действии», напоминают обозреватели издания.

При этом за «привилегированные» отношения с Вашингтоном приходится платить. В переносном смысле слова — все теснее связывая свое политическое будущее с будущим США. В прямом — значительно увеличивая закупки нефти в США и поддерживая строительство газопроводов, по которым будет идти газ не из России, отмечают авторы.

Выплачивая эту цену, правительство Джузеппе Конте намерено сделать США «союзной себе силой» и при этом избежать подчинения этой силе, а сделать это будет очень непросто, резюмирует Il Giornale.

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