Посольство США: правительство Италии – это квинтэссенция демократии

Рим, , 17:19 — REGNUM Нынешнее правительство Италии — это «квинтэссенция демократии в действии», заявил в среду, 3 октября, посол США в Италии Льюис Айзенберг, передает информагентство Ansa.

«На последних выборах в Италии народ высказался. Это и есть демократия», — сказал Айзенберг.

Посол добавил, что на своей последней встрече президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джузеппе Конте достигли полного взаимопонимания, а отношения между двумя странами остаются очень близкими.

Кроме того, Айзенберг заявил, что Италия играет «стратегическую роль» в урегулировании ситуации в Ливии.

Заявления после прозвучали на фоне продолжающегося обмена выпадами между итальянскими министрами и еврокомиссарами. Вслед за решением вопроса о нелегальных мигрантах недовольство ЕС вызывает проект бюджета Италии на 2019 год.

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