Эксперт: «Президент выразился определенно: Развожаев в Хакасии на месяц»

Москва, , 14:09 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Республики Хакасия Михаил Развожаев не может принять участия в губернаторских выборах, это не получится «чисто юридически». Об этом рассказала корреспонденту ИА REGNUM Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Некоторые люди все перепутали, и думают, что Михаил Развожаев пойдет на выборы в Хакасии. Это не так, и так не может быть, это не получится у него чисто юридически. И потом, президент высказался совершенно определенно, сказав что отправляет Михаила Развожаева на месяц в Хакасию, чтобы он взял под контроль несколько расшатанную ситуацию в регионе, и обеспечил проведение чистых и честных выборов», — отметила Анна Федорова.

«Кроме того, президент дал понять, что если Михаил Развожаев хорошо справится, то перед ним могут открыться новые карьерные перспективы, что в, принципе, нормально. Так что давайте посмотрим, как он справится», — подытожила свой комментарий эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Развожаев родился 30 декабря 1980 года в Красноярске. В 2002 году окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета. С 2008 по 2012 год работал на руководящих должностях в администрации губернатора Красноярского края. С августа 2012 по июль 2014 года Развожаев являлся замруководителя администрации губернатора Красноярского края. В июле 2014 года его назначили на должность советника министра РФ по делам Северного Кавказа. С 1 октября 2014 года был назначен заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа.

Третьего октября 2018 года Михаил Развожаев был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия

Следует отметить, что Михаил Развожаев проходил обучение в первом потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

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