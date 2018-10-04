Сибирский полпред представил хакасским министрам врио губернатора

Абакан, , 10:00 — REGNUM Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сегодня, 4 октября, представил врио главы Хакасии Михаила Развожаева республиканским министрам и представителям федеральных структур, расположенных на территории региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Развожаева врио главы Хакасии 3 октября 2018 года. Также глава государства принял отставку прежнего руководителя республики — Виктора Зимина, не сумевшего выиграть губернаторские выборы 9 сентября 2018 года и снявшегося со второго тура.

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Уточняется, что задача Развожаева — «присмотреть» за регионом, в котором сейчас идёт выборный процесс (на 21 октября в Хакасии назначен второй тур губернаторских выборов, в котором должны принять участие кандидат от КПРФ Валентин Коновалов и кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар — прим. ИА REGNUM ).

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