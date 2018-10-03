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«Я буду рад вернуться» — Помпео о предстоящем визите в КНДР

Политика

«Это еще один шанс на продвижение обязательств, которые председатель Ким и президент Трамп сделали в Сингапуре»

Вашингтон, 3 октября 2018, 21:24 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что «очень рад» возможности ещё раз встретиться с руководством КНДР на предстоящих переговорах в Пхеньяне, 3 октября передает агентство Reuters.

«Я очень рад вернуться. Это еще один шанс на продвижение обязательств, которые председатель Ким и президент Трамп сделали в Сингапуре на второй неделе июня», — сообщил Помпео на пресс-конференции в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, поездка Помпео в Северную Корею назначена на 6−7 октября. Переговоры связаны с подготовкой второй встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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США и КНДР
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