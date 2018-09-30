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Трамп признался, что «влюблен» в Ким Чен Ына

Политика

Не по-настоящему

Трамп признался, что «влюблен» в Ким Чен Ына
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын и Дональд Трамп (2)

Вашингтон, 30 сентября 2018, 06:08 — REGNUM  Переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре привели к взаимной «влюбленности». Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Западной Виргинии, передает телеканал CNN.

По словам Трампа, он был «жесток» к лидеру КНДР, и Ким Чен Ын отвечал ему тем же. Но позже отношения лидеров потеплели. Так, прежде в Пхеньяне даже не отвечали на звонки из Белого дома.

«Но позже мы влюбились друг в друга. Не по-настоящему. Он написал мне прекрасные письма», — сказал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в Сингапуре состоялась первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, по итогам которой президент США заявил, что подписал с Пхеньяном «подробное» соглашение, и что процесс денуклеаризации Корейского полуострова пойдет «очень быстро». Ким Чен Ын со своей стороны пообещал «большие перемены» и назвал совместный документ «новым стартом» в отношениях двух стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп восхитился письмом от Ким Чен Ына

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США и КНДР
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