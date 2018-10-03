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Ле Пен и Сальвини обсудят «альтернативу Евросоюзу»

Политика

Такой альтернативой должна стать «Европа наций»

Рим, 3 октября 2018, 13:33 — REGNUM  8 октября лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен посетит Италию и встретится с вице-премьером той страны, главой партии «Лига» Маттео Сальвини, сообщила Ле Пен на своей странице в Twitter в среду, 3 октября.

Стороны намерены обсудить «экономическое развитие и социальные перспективы Европы наций», отметила лидер «Национального фронта».

«Альтернатива Евросоюзу существует, мы занимаемся ее строительством», — добавила Ле Пен.

Сальвини поддержал высказывания коллеги, отметив это сообщение в Twitter как «понравившееся».

В мае 2019 года состоятся выборы в Европарламент. Ожидается, что сторонники национальных суверенитетов, в частности действующие власти Италии и Венгрии, Марин Ле Пен и ряд других политиков, выступят на этих выборах единым фронтом, формализовано или нет. Ранее Сальвини провел в Милане переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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