Остаться в обойме: кто сохранит свои посты в правительстве Дагестана

Махачкала, , 10:22 — REGNUM В Дагестане формируется новый состав правительства. Вчера, 2 октября, вновь назначенный премьер-министром Дагестана Артём Здунов представил главе республики Владимиру Васильеву предложения по структуре органов исполнительной власти, сообщили ИА REGNUM в управлении администрации главы и правительства по информационной политике.

С момента избрания главой Дагестана Владимира Васильева прошло уже три недели. Но с назначениями в правительстве он пока не спешит. Назначенный 25 сентября на должность премьер-министра Артем Здунов на вопрос журналистов о сроках формирования правительства ответил: «Есть определённое время, чтобы внести главе республики структуру правительства, после этого уже предлагать к назначению, потому что это прерогатива руководителя региона — назначать министров и членов правительства».

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В республике с нетерпением ждут новых назначений, делая предположения и выражая надежды на появление новых лиц в правительстве. Комментируя ситуацию, политолог Эдуард Уразаев высказал ИА REGNUM предположение, что подавляющее большинство членов правительства, которые были назначены Владимиром Васильевым в период его правления в статусе врио главы Дагестана, будут переназначены, поскольку в условиях дефицита качественных и надёжных кадров, он с трудом находил устраивающие его кандидатуры.

Среди тех, кто работал еще с экс-главой республики Рамазаном Абдулатиповым, по мнению эксперта, наибольшие шансы сохранить свои должности имеют первый заместитель председателя правительства РД Анатолий Карибов, врио министра по национальной политике РД Татьяна Гамалей, врио министра финансов РД Юнус Саадуев и председатель комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями РД Магомед Абдурахманов.

«В целом, несмотря на рекламу кадровых конкурсов на резерв управленческих кадров, решения о назначениях принимаются медленно, в отличие от других регионов, где также произошла смена руководства. Даже для представления кандидатуры премьер-министра потребовалось две недели, а для структуры органов исполнительной власти — три. Хотя уж по этим вопросам определиться было достаточно времени», — считает Уразаев.

Говоря о роли Артёма Здунова при подборе и назначении кандидатур, политолог отмечает, что она пока является незначительной и решающее слово остаётся за главой республики.

«Главные критерии Васильева — это незамешанность в коррупционных схемах, квалификация и опыт управленческой работы. Эти качества не гарантируют успешности работы на новой должности, но уменьшают риски неэффективности управления и ошибок в кадровой политике», — резюмирует собеседник.

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