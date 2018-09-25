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Парламент Дагестана утвердил на должность премьер-министра Артема Здунова

Политика

Вопрос о согласовании его кандидатуры был решен на сессии Народного собрания

Махачкала, 25 сентября 2018, 11:13 — REGNUM  Депутаты парламента Дагестана дали согласие на назначение Артема Здунова председателем правительства республики. Утверждение его кандидатуры, которую внес на рассмотрение Народного собрания глава Дагестана Владимир Васильев, состоялось сегодня, 25 сентября, в ходе 26-й парламентской сессии.

Накануне прошли встречи Артема Здунова с представителями трех парламентских фракций партий «Справедливая Россия», «КПРФ» и «Единая Россия». На них кандидат на должность премьер-министра изложил свою программу по подъему социально-экономического развития Дагестана и ответил на вопросы депутатов.

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Напомним, Артем Здунов работает в должности главы правительства Дагестана с 7 февраля 2018 года. До этого назначения он занимал пост министра экономического развития Татарии. После избрания 9 сентября руководителем Дагестана Владимира Васильева он отправил правительство республики в отставку, для чего и понадобилось вновь провести процедуру утверждения парламентом Здунова на пост премьер-министра.

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