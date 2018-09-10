Глава правительства Дагестана устроил кадровую чистку

Махачкала, , 19:20 — REGNUM В Дагестане лишились должностей ряд заместителей глав министерств. Среди уволенных по распоряжению председателя правительства Артема Здунова оказались три заместителя министра по земельным, имущественным отношениям и вопросам торговли Вадим Кехлеров, Тамерлан Буганов и Махач Расулов. Все они освобождены от работы в связи с сокращением должностей.

Уволен также замминистра образования и науки Дагестана Дагир Исамутдинов, о котором на прошлой неделе СМИ сообщали, что он задержан по подозрению в злоупотреблении должностными обязанностями.

Освобожден от занимаемой должности по собственному желанию заместитель министра транспорта, энергетики и связи РД Юсуп Малламагомедов. Также от должности заместителя начальника Гостехнадзора в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе РД освобожден руководитель ведомства Юсуп Тахнаев.

Еще одно распоряжение премьер-министра Артема Здунова касается вынесения дисциплинарного взыскания. Выговор за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей получил заместитель министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Муслим Меджидов.

Напомним, с 9 сентября правительство Дагестана отправлено в отставку. Решением нового главы республики Владимира Васильева все члены правительства должны исполнять обязанности до формирования его нового состава.